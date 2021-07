O Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (6) a intenção de implantar um drive-thru 24 horas para vacinação contra Covid-19 na capital. A efetivação, segundo ele, depende da chegada de novas doses.

Cruz falou sobre o assunto em uma live na página da prefeitura no Facebook. De acordo com o prefeito, o planejamento original era que o drive-thru fosse implementado no último fim de semana, mas isso não foi possível pelo fato de novos imunizantes não terem chegado.

“[Vai facilitar] Principalmente para aquelas pessoas que não têm tempo, durante o dia, de procurar um local de vacinação. Estamos pretendendo que seja aqui, em volta do Paço Municipal, no Park Lozandes”, afirmou.

Conforme o prefeito, órgãos da prefeitura estarão envolvidos no processo, como a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Secretaria Municipal de Mobilidade. A Polícia Militar também deve oferecer apoio no local.