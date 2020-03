Atualizado às 20h37

Um gabinete de crise para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus foi instituído pela Prefeitura de Goiânia nesta terça-feira (24), por meio de decreto assinado pelo prefeito Iris Rezende (MDB). De acordo com a publicação, o Gabinete de Gestão de Crise Covid-19, como foi nomeado, foi criado com o intuito de acompanhar a adoção das medidas necessárias durante o combate à doença na capital.

O decreto definiu que o grupo será composto por dez membros, sendo eles os secretários municipais de Governo; Saúde; Educação e Esporte; Finanças; Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia; Administração; e Comunicação, o procurador-geral do município, o comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e o líder do Executivo na Câmara Municipal da capital, além do prefeito.

O gabinete será secretariado pela Superintendência da Casa Civil e Articulação Política, que deverá encaminhar as demandas das respectivas reuniões.

Trabalho dos servidores

Nesta terça-feira, também foi publicada no Diário Oficial a determinação para que os servidores da Prefeitura adotem o sistema home office de trabalho, a fim de diminuir a aglomeração de pessoas em áreas comuns. Com o mesmo objetivo, o expediente em todos os órgãos da administração passa a ser das 8h às 13h.

Deve seguir atuando de forma presencial apenas um quantitativo mínimo de pessoas, necessário para a manutenção dos serviços públicos. Órgãos e entidades ligadas a atividades das áreas da Saúde, da Infraestrutura e de Finanças não estão incluídas na mudança.

Servidores com mais de 60 anos, com histórido de doenças crônicas ou respiratórias; mulheres grávidas e servidores com filhos em idade escolar que exijam cuidados terão prioridade na adoção do sistema. As ferramentas de trabalho e o suporte técnico serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec).