Cidades Prefeitura de Goiânia corre contra o tempo para entregar BRT em dois meses Paço anuncia início do serviço para outubro, mas terá de concluir viaduto, terminais e plataformas em dois meses

Atualizada às 20h32 Ao menos parte do trecho II do corredor exclusivo de ônibus BRT Norte-Sul deve ser entregue no aniversário de Goiânia, em 24 de outubro, segundo a Prefeitura. O Paço promete que o trecho entre os terminais Recanto do Bosque e Rodoviária, localizado próximo à Praça do Trabalhador, já estará apto ao uso daqui a dois meses. Já a continuação dest...