Cidades Prefeitura de Goiânia compra 270 mil testes de RT-PCR e anuncia testagem em massa de Covid-19 No total, 100 mil são tradicionais e 170 mil são testes rápidos com tecnologia recém-chegada ao Brasil

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou, nesta quarta-feira (22), a compra de 270 mil testes RT-PCR para Covid-19. Considerado padrão ouro no diagnóstico, detecta o antígeno viral a partir da mucosa naso-orofaringe. No total, são 100 mil testes para distribuição nas unidades de saúde e 170 mil com uma nova tecnologia que apresenta o...