Cidades Prefeitura de Goiânia começa a entregar os boletos de IPTU com valor corrigido em 2,66% Imposto vence no dia 20 de fevereiro e poder ser pago até a data com 10% de desconto ou parcelado em 11 vezes

A Prefeitura de Goiânia começou a enviar, via Correios, os 587 mil boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020. O tributo vence no dia 20 de fevereiro e os proprietários dos imóveis podem efetuar o pagamento com 10% de desconto à vista ou parcelar em até 11 vezes. Os débitos chegam a R$ 680,2 milhões e a Prefeitura espera arrecadar espont...