Empresas situadas em Goiânia deverão abrir em horários escalonados a partir desta quarta-feira (29) de acordo com o segmento ao qual pertencem, de acordo com a autorização para funcionar que está no decreto estadual 9.653, de 19 de abril. O Paço municipal publicou na noite desta terça-feira (28) o decreto municipal que regulariza o escalonamento de horários, instituindo cinco faixas para a abertura dos segmentos, em modo de recomendação, e com mudanças em relação à proposta original, atendendo às reivindicações dos empresários. No entanto, haverá fiscalização orientativa, em um primeiro momento, para que os horários sejam seguidos de modo a não causar aglomerações nos terminais e pontos de ônibus do sistema metropolitano de transportes coletivos, como vinha ocorrendo na última semana.

A medida serve para seguir as regras de distanciamento social como forma de combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), causador da Covid-19. Esta fiscalização ficará a cargo da Central de Fiscalização Covid-19, também implantada formalmente na noite de nesta terça-feira, via decreto, e sob a coordenação da Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O escalonamento foi proposto pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e, a princípio, seria uma imposição do Paço Municipal. No entanto, a administração entendeu que todos os escalonamentos em outras cidades do País ocorriam como recomendação e, então, preferiu seguir de mesmo modo, com a promessa de tornar uma obrigação no caso de descumprimento dos empresários.

Quando a proposta foi colocada pública, na semana passada, pelo POPULAR, segmentos que estavam contemplados, como o de supermercados, farmácias e lotéricas afirmaram que os novos horários propostos a eles não atenderia ao funcionamento dos mesmos. A ideia era que os supermercados, por exemplo, passassem a abrir às 9 horas, mas o decreto atendeu ao pedido da Associação Goiana de Supermercados (Agos) e estabeleceu o horário de abertura entre 7h e 8h. As lotéricas poderão abrir entre 8h e 9h e as farmácias entre 7h e 8h. Para o presidente da CMTC, Benjamin Kennedy Machado, no entanto, o entendimento é que este horário seja o de entrada dos funcionários, ou seja, o período que eles têm para usar o transporte coletivo.

No decreto, a informação escrita é que sejam os horários de abertura. Assim, não fica claro se os estabelecimentos possuem um horário específico para abrir ou se podem começar a funcionar entre este período dado. O presidente da CMTC, que participou da elaboração da proposta, afirma que a abertura deve ser feita no último horário descrito, de acordo com o que foi discutido entre os técnicos. Assim, as lotéricas, por exemplo, passam a abrir às 9 horas, conforme a proposta original, que não continha faixas de horários estabelecidas.

Machado também revela que houve contestação sobre o termo recomendação durante a realização do documento assinado pelo prefeito Iris Rezende (MDB), mas com a promessa de endurecer a medida caso ela não tenha o efeito desejado. Para tal, a criação da Central de Fiscalização vai funcionar como verificação disto. Diretor da Vigilância Sanitária da SMS e coordenador da Central, Dagoberto Costa reforça que os fiscais poderão verificar se os estabelecimentos estão abertos de acordo com as recomendações do decreto e então fazer orientação para que o mesmo seja cumprido, mas sem uma punição mais efetiva no momento.

Além disso, o decreto que determina o escalonamento da abertura das empresas estabelece regras para o transporte coletivo, seguindo medidas já condicionadas pelo decreto estadual. A partir de agora, é também determinação municipal que todos os passageiros estejam sentados nos ônibus, que também devem passar por limpeza rápida nos locais de contato, como as roletas, os bancos, os balaústres, os pega-mão, corrimões e apoios, ao término de cada viagem ou chegada aos terminais. Motoristas e funcionários devem ter álcool 70% à disposição, assim como utilizarem máscaras nos terminais e nos veículos, medida que também deve ser seguida pelos passageiros.

Fiscalização será mais rígida

O decreto municipal 950 publicado no Diário Oficial do Município (DOM), que cria a Central de Fiscalização Covid-19 dá mais força à Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para fazer cumprir as medidas de isolamento social impostas para conter a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o coordenador da Central, Dagoberto Costa, até então, a punição poderia ocorrer a estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços que descumprissem as regras, mas com o decreto municipal de agora, o Paço aumentou “o poder de fogo” da Vigilância.

“Agora eu posso convocar fiscais de outras áreas para me auxiliarem e os processos da Covid-19 terão prioridade. Isso faz com que possamos fiscalizar mais lugares”, diz. Costa lembra que a Vigilância já tinha feito autuações em empresas irregulares neste período de pandemia, até mesmo fechando fábricas irregulares de álcool 70%, por exemplo, mas agora as operações poderão ser feitas com outros auditores. Ele lembra, no entanto, que não tem autoridade para punir pessoas físicas que, por exemplo, andarem sem máscaras nas ruas, como é a determinação estadual, por não haver uma lei específica que indique punições ou multas a partir da Vigilância Sanitária neste sentido, mas que isto poderá ser feito indiretamente, já que as empresas que permitirem que pessoas sem máscaras estejam em seus estabelecimentos poderão ser punidas.

O decreto obriga o fechamento imediato do local sob pena de multa que pode chegar a até R$ 10 mil ou mesmo a interdição do local. “Hoje eu não posso imputar uma multa a uma pessoa física, não posso multar, então o caminho poderá ser este, de fazer as empresas obrigarem as pessoas a usarem máscaras, pois quem sai de casa é para ir a algum lugar”, explica.