Cidades Prefeitura de Goiânia anuncia criação do programa Renda Família Mais Mulher Serão beneficiadas trabalhadoras autônomas, desempregadas e mães solo que estiverem inscritas no CadÚnico

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), anunciou nesta quinta-feira (30), durante entrevista à rádio CBN Goiânia, que trabalhadoras autônomas, desempregadas e mães solo que estiverem inscritas no CadÚnico serão beneficiadas com a criação do Renda Família Mais Mulher no município. Segundo o gestor, será publicado um decreto com todas as regras do programa a...