A Prefeitura de Goiânia informou nesta quarta-feira (25) que as pessoas que estão com a data de aplicação de segunda dose dos imunizantes Astrazeneca, Coronavac e Pfizer prevista para até o dia 2 de setembro já podem procurar um dos 10 pontos de aplicação do reforço para completar o esquema vacinal. A antecipação foi possível porque a capital recebeu hoje 58.070 doses específicas para a segunda dose.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Conforme o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso, novas datas para antecipação das três vacinas que necessitam de segunda dose serão anunciadas assim que a pasta receber novos imunizantes destinados ao reforço do esquema vacinal. “Por enquanto estamos antecipando em alguns dias para que as pessoas se programem e para que não ocorra aglomeração nos pontos de vacinação”, disse.

Vale ressaltar que o vacinado deve sempre conferir o cartão entregue na primeira ida ao posto de vacinação, pois nele estão informações importantes para a dose de reforço, tais como a data prevista para a segunda dose e o laboratório do imunizante.

Onde tomar a segunda dose

Vacina Astrazeneca

Atendimento na modalidade pedestre das 8h às 17h e sem a necessidade de agendamento. O comparecimento aos locais deve ser conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

- CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo De Bulhões, Qd 100, Conjunto Vera Cruz II

- Núcleo Socioambiental do Puama: Rua D1, 49, Novo Horizonte

- Igreja de Cristo em Células: Rua FN-2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

- Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

- Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo: Rua-148, 875, Jardim América

- Centro Social Imaculada Conceição (Paróquia Bom Jesus): Praça Washington, s/n, Qd. 176 Lt. 15, Jardim Novo Mundo

Vacina Pfizer

Atendimento na modalidade pedestre das 8h às 17h e sem a necessidade de agendamento. O comparecimento aos locais deve ser conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z. Na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) o atendimento é até às 16h.

- Área I da PUC: Rua 235, 722, Setor Leste Universitário

- CSF Parque Santa Rita: Rua SR-1, 290, Parque Santa Rita

- CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo De Bulhões, Qd 100, Conjunto Vera Cruz II

- Ciams Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

- Igreja de Cristo em Células: Rua FN-2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

- Centro Social Imaculada Conceição (Paróquia Bom Jesus): Praça Washington, s/n, Qd. 176 Lt. 15, Jardim Novo Mundo

Vacina Coronavac

Atendimento na modalidade pedestre das 8h às 17h e sem a necessidade de agendamento. O comparecimento aos locais deve ser conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

- Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

- Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo: Rua-148, 875, Jardim América

- Núcleo Socioambiental do Puama: Rua D1, 49, Novo Horizonte

- Igreja de Cristo em Células: Rua FN-2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

- Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

Gestantes, puérperas e idosos

As gestantes, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) e idosos serão atendidos para as duas doses no Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no setor Pedro Ludovico. No local, o atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

- Centro Municipal de Vacinação: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, Qd. 216-A Lt. 05, setor Pedro Ludovico