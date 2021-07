A Prefeitura de Goiânia decidiu antecipar a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com agendamento para este mês de julho, inclusive com divisão em dois períodos. Nesta quarta-feira (7), receberá o reforço quem está agendado para a segunda dose de AstraZeneca no dia 12. Pela manhã, serão atendidos quem tem nomes com iniciais de A a L e, à tarde, com iniciais de M a Z.

Na quinta-feira (8), será a vez de quem está agendado para o dia 13e na sexta (9) serão os aprazados para os dias 14 e 15, valendo a mesma divisão: pela manhã pessoas com iniciais de A a L e à tarde de M a Z.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que a ação de adiantar a aplicação da segunda dose “é segura e segue as recomendações e critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para realização da vacinação”.

Foram disponibilizados sete locais como pontos de imunização, sendo cinco escolas, a Área I da PUC e um salão comunitário. Atendimento das 8h às 16h, sem agendamento.

Primeira dose

A SMS continuará aplicando a primeira dose em pessoas sem comorbidades a partir de 44 anos e grupos prioritários em 16 pontos nesta quarta-feira (7). Não haverá drive-thru no Shopping Passeio das Águas “porque há doses somente da vacina Pfizer que só pode ser aplicada em unidades de saúde”, informou a pasta. A SMS relatou que todas as vagas destinadas para agendamento já foram preenchidas.

Confira os pontos de vacinação:

Segunda dose (AstraZeneca): Atendimento na modalidade pedestre, sem agendamento, das 8h às 16h:

- Escola Municipal Francisco Matias

- Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

- Escola Municipal Coronel José Viana

- Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

- Escola Rotary Goiânia Oeste

- Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

- Área I da PUC Goiás

Primeira dose: atendimento na modalidade pedestre, das 8h às 17h, por agendamento:

- CIAMS Novo Horizonte

- CSF Pq Santa Rita

- CSF Residencial Itaipu

- CSF Vila Mutirão

- CS Cidade Jardim

- CSF Leste Universitário

- CSF Crimeia Oeste

- Ciams Urias Magalhães

- CSF São Francisco

- CSF Vera Cruz II

- CS João Braz

- CSF Cerrado IV

- UPA Chácara do Governador

- UPA Novo Mundo

- CSF Recanto das Minas Gerais

- CS Parque Amazônia

- UPA Jardim América

Gestantes sem comorbidades, puérperas (até 45 dias após o parto) residentes em Goiânia e idosos com segunda dose em atraso continuam sendo atendidos no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América), sem agendamento. Para informações detalhadas para qualquer um dos dias e dos grupos, basta acessar o site da Prefeitura.