Cidades Prefeitura de Goiânia agenda teste para Covid-19 no Parque Oeste Industrial; saiba como Testagem ocorre nesta quarta-feira (16) e quinta-feira (17)

Com um novo formato, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza a testagem para detecção do coronavírus (Sars-CoV-2) por agendamento a partir desta semana. O primeiro bairro a passar pelos exames será o Parque Oeste Industrial e o local escolhido foi a Escola Municipal Targino de Aguiar. O agendamento está disponível no endereço...