Cidades Prefeitura de Goiânia afirma que trecho Oeste da Avenida Leste-Oeste será entregue ainda em 2020 Prefeito Iris Rezende visitou canteiro de obras na manhã desta quarta-feira (1º)

As obras de construção do tramo Oeste da Avenida Leste-Oeste que tiveram início no final de fevereiro serão entregues em 180 dias. Nesta quarta-feira (1º), o prefeito Iris Rezende visitou o trecho que fica entre a Avenida Castelo Branco, no Setor Rodoviário, e a Rua da Alegria, no Bairro Goiá. O trecho de 1,7 km tem orçamento de R$ 5,5 milhões e está sendo executado p...