Atualizada às 12h01.

A partir desta terça-feira (17) as aulas nas unidades de Educação Infantil e Fundamental em Goiânia serão suspensas pelos próximos 15 dias. A decisão atende ao decreto do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a nota técnica emitida pelo Estado neste domingo (15) de prevenção à disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Neste domingo, após a publicação do decreto, a Prefeitura de Goiânia divulgou nota afirmando que as aulas da rede municipal ocorreriam normalmente nesta segunda-feira (16) e que possíveis medidas de prevenção à propagação do coronavírus seriam tomadas durante reunião do prefeito Iris Rezende (MDB) com os secretários da Saúde, da Educação e titulares de demais pastas diretamente envolvidas na mesma data.

Outros municípios

Em Aparecida de Goiânia, o prefeito em exercício, Veter Martins, comunicou nesta manhã a suspensão das aulas na rede municipal de ensino por 15 dias a partir desta terça-feira (17).

Em vídeo publicado neste domingo (15) em seu perfil no Facebook, o prefeito de Itumbiara, Zé Antônio, informou que as aulas serão suspensas atendendo assim a nota técnica da SES-GO. Em portaria, a secretária municipal de educação, Simone Ferreira Borges Araújo, comunica que além da suspensão das aulas, eventos e demais atividades pedagógicas também estão paralisadas em todas as unidades escolares do município. O documento informa ainda que a suspensão poderá ser prorrogável.