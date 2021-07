Cidades Prefeitura de Goiânia abre vagas para oficinas de inverno; ginástica a violão estão entre as opções As inscrições podem ser realizadas nos dias 5 e 6 de julho, conforme o cronograma do Centro Livre de Artes

A Prefeitura de Goiânia anunciou a abertura de vagas para as oficinas de inverno promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult). As inscrições podem ser realizadas nos dias 5 e 6 de julho, conforme o cronograma do Centro Livre de Artes, pelo site goiania.go.gov.br/secult As oficinas serão realizadas entre os dias 12 e 29 de julho, nas áreas: oficin...