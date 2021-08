A Prefeitura de Goiânia informou que abriu agendas para aplicação de primeira dose da vacina contra Covid-19 até a próxima sexta-feira (27). A atitude foi tomada após o anúncio de chegada de nova remessa de imunizantes para o município. O agendamento pode ser realizado pelo site da administração municipal ou pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o município receberá as novas remessas às 7h30 da manhã desta quarta-feira (25) e, com isso, a vacinação na capital seguirá normalmente, inclusive com atendimento no drive do Shopping Passeio das Águas. Para aplicação da primeira dose, Goiânia receberá 66.678 doses.