Cidades Prefeitura de Crixás decreta fechamento de atividades essenciais por sete dias Medidas passam a valer a partir desta terça-feira (23). O documento também determina toque de recolher no município entre 20h e 5h

A prefeitura de Crixás decretou fechamento das atividades essenciais no município por um período de sete dias. O novo documento com as medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 foi publicado na segunda-feira (22), e passa a valer a partir desta terça-feira (23). Agora, supermercados, distribuidoras, panificadoras, lanchonetes e demais estabelecimentos de gên...