Cidades Prefeitura de Caldas Novas discute medidas mais restritivas Prefeito Kleber Marra afirmou que um novo decreto será feito nos próximos dias

O prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra, convocou nesta quinta-feira (28) uma reunião em caráter emergencial com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do município para discutir medidas mais restritivas para conter o aumento de casos da doença. O gestor municipal disse que um novo decreto será feito com medidas mais severas, mas adiantou que não irá fechar a cida...