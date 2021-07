Cidades Prefeitura de Cachoeira Alta abre licitação para comprar veículo de R$ 349 mil para uso do prefeito Automóvel precisa ter capacidade para sete pessoas, motor a diesel e cerca de 200 cavalos

A Prefeitura de Cachoeira Alta abriu um pregão eletrônico para adquirir um veículo de luxo com valor estimado de R$ 349 mil para servir exclusivamente ao gabinete do prefeito Rodrigo Miranda Mendonça. Conforme o edital, o automóvel precisa ser do ano de 2021 ou 2022, ter sete lugares, câmbio automático, motor a diesel com aproximadamente 200 cavalos, navegador gps, s...