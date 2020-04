A morte de um homem de 62 anos de idade em Bonfinópolis nesta quinta-feira (2) está sendo tratada como suspeita de ter sido provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). O material colhido foi encaminhado para o Laboratório Central (Lacen) para verificação. Apesar de ainda não haver a confirmação, a secretaria de saúde da cidade adotou todos os protocolos para evitar novos contágios, entre eles velório restrito e os familiares foram colocados em quarentena preventiva.

Secretário de saúde do município, Diego Duarte diz que este paciente chegou à unidade de saúde da cidade no dia 30 apresentando tosse, falta de ar e outros sintomas parecidos com os de uma gripe. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Senador Canedo, quando foi diagnosticado com uma pneumonia viral. Ele fez exames, foi medicado e encaminhado para casa.

No dia seguinte (31) ele passou mal novamente e voltou a procurar a unidade de saúde de Bonfinópolis. Ele foi, então, encaminhado para o Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp) em Goiânia. Na quarta-feira (1º) ele apresentou piora do quadro e foi internado em um leito de terapia intensiva. “Mesmo com todo o cuidado, ele não resistiu e infelizmente morreu nesta quinta”, diz o secretário.

Diego Duarte acrescenta que a vítima, além da idade, apresentava comorbidades e fazia parte do grupo de risco para o coronavírus. Ele possuía problemas cardíacos e respiratórios. Ele ressalta que a cidade mantém as regras impostas no decreto do governo estadual de isolamento social e reforça a necessidade de respeito às normas. “Mais do que nunca, pedimos que as pessoas evitem sair de casa”, reforça.

O velório do paciente foi realizado na tarde desta quinta-feira. Seguindo os protocolos, só foi permitida a participação de oito pessoas próximas. Além disso, todas foram colocadas em quarentena. Elas serão monitoradas e acompanhadas por profissionais da saúde da cidade.

Transferido

Pela manhã, o POPULAR mostrou que este idoso é o terceiro caso de morte registrada no HCamp. Ele havia sido encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e chegou à unidade nesta quarta-feira (1º) em estado grave, intubado, sedado e respirando com o auxílio de aparelhos. No entanto, no início da manhã desta quinta-feira (2) morreu. A assessoria da unidade informou que ainda não tem o resultado do exame para o novo coronavírus (Covid-19).

A primeira morte foi a de um jovem de 27 anos durante transferência da Cidade de Goiás para o Hcamp. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou que o teste dele para COVID-19 deu negativo. Na segunda aconteceu a segunda morte de um idoso de 84 anos. Ainda não saiu o resultado do teste para coronavírus. O Hcamp já atendeu 72 pessoas e 15 pacientes seguem internados.

Sete óbitos suspeitos para o novo coronavírus são investigados pela SES-GO. Os casos estão registrados nos seguintes municípios: (1) em Araçu, (4) Goiânia, (1) em Mineiros e (1) em Valparaíso de Goiás. Além do jovem de Águas Lindas, a pasta descartou outro caso em Senador Canedo, um idoso de 64 anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (1º) no site da pasta.

Casos em Goiás

Segundo o último boletim divulgado pela SES-GO, 73 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) foram confirmados em Goiás por critério laboratorial. Destes, há um óbito confirmado, em Luziânia. No Estado, há 2.333 casos suspeitos em investigação. Outros 845 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (42), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1)*, Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4).