Prefeitura de Aparecida não descarta aderir a isolamento intermitente de 14 dias por 14

Após orientação do governador Ronaldo Caiado (DEM) para que as prefeituras sigam o isolamento intermitente de 14 por 14 dias, a prefeitura de Aparecida de Goiânia soltou nota esclarecendo que está seguindo esse regime de combate ao coronavírus desde o dia 8 de junho. No município, a aplicação do isolamento intermitente se dá de modo escalonado e regionalmente. ...