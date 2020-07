Cidades Prefeitura de Aparecida encerra 6 festas e multa 260 pessoas que estavam sem máscaras Operação Tolerância Zero foi realizada no final de semana e contou com apoio da Semma, Guarda Civil e PM

A Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida (Semma) realizou, no final de semana, a Operação “Tolerância Zero” com o objetivo de encerrar as festas clandestinas na cidade e acabar com as aglomerações que estão proibidas desde o início da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). No total, seis festas foram fiscalizadas e pelo menos 260 pessoas multadas pela não utilização d...