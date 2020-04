Até o final desta semana a prefeitura de Aparecida de Goiânia, cidade da região metropolitana da capital, vai abrir 90 leitos – 30 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 60 em semi UTIs – para o enfrentamento do novo coronavírus. Os leitos estão sendo preparados no Hospital Municipal de Aparecida (Hmap), que será uma unidade de referência para os casos da doença.

O Hmap foi inaugurado em dezembro de 2018, sendo o maior de Goiás construído por uma prefeitura. Havia um cronograma de funcionamento gradativo, mas segundo o prefeito Gustavo Mendanha, diante da pandemia foi necessário colocá-lo a serviço do combate ao coronavírus. Para isso, a administração municipal buscou recursos e parceria junto ao Ministério da Saúde.

Os 30 novos leitos de UTI estarão dispostos em duas salas que atenderão protocolos de isolamento. Já os 60 leitos de semi-UTI, todos com pontos de oxigênio, se localizam em uma ala isolada das demais. “Quando tudo isso passar, a estrutura continuará a serviço da população. Estamos nos preparando para todos os cenários sempre com um foco: preservar vidas”, disse o prefeito de Aparecida de Goiânia.

Gustavo Mendanha anunciou ainda que a prefeitura isolou, para atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 13 novos leitos de UTI em uma unidade hospitalar privada e que está adquirindo 20 novos respiradores e monitores para o município.

O acesso aos novos leitos hospitalares em Aparecida de Goiânia continua ocorrendo via Central de Regulação. “Nossa recomendação é para que as pessoas cumpram ao máximo o isolamento social. Em caso de sintomas leves de gripe é possível agendar consultas em até 48 horas pelo telefone 0800-646-1590. Caso haja agravamento dos sintomas, como febre e falta de ar, a recomendação é que a população busque atendimento em uma de nossas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Nesses locais, o médico irá avaliar a necessidade de internação e será solicitada uma vaga à Central Estadual de Regulação, que realizará os encaminhamentos para unidades hospitalares, como o Hmap”, detalhou o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães.

No mês de março, mais de 700 profissionais de saúde foram convocados e contratados pela administração de Aparecida de Goiânia. A Secretaria de Saúde local passou a monitorar, em tempo real, todas as internações decorrentes de síndromes respiratórias, casos suspeitos de Covid -19. Parceria entre a prefeitura e a Universidade Federal de Goiás permite ainda o telemonitoramento de pacientes diagnosticados ou com suspeita de contaminação no município