Cerca de 700 profissionais foram convocados pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia para reforçar a rede de saúde da cidade durante o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. De acordo com a administração municipal, são 303 médicos, 106 enfermeiros e 273 técnicos em enfermagem. Psicólogos, odontólogos, biomédicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e técnicos em laboratório, gesso e radiologia também foram chamados.

A convocação diz respeito ao último edital de credenciamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) local. Ela ocorreu na última sexta-feira (20) e foi antecipada devido ao caráter emergencial da situação trazida pela Covid-19, conforme explica a prefeitura.

“A Secretaria esclarece ainda que neste primeiro momento os profissionais que já atuam na rede e que se encontram na 1ª lista de convocados do Edital 001/2020 permanecerão em suas atuais lotações, cumprindo suas escalas já estabelecidas, e que o prazo para a entrega dos contratos para esses profissionais se dará entre 03 e 09 de abril de 2020”, explica a SMS.

Credenciamento

A relação dos profissionais convocados foi publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial Eletrônico (DOE) de Aparecida de Goiânia. A documentação exigida para o credenciamento deverá ser enviada exclusivamente por e-mail (credenciamentosaudeap@gmail.com), em atendimento às medidas protetivas e os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, frisa a prefeitura.

A SMS orienta que apenas um e-mail seja enviado com os documentos solicitados no edital. O prazo para o envio é até a próxima terça-feira (24).

Os candidatos deverão apresentar os documentos abaixo, listados pela prefeitura do município:

a) Currículo Resumido;

b) Cópia autenticada do CPF;

c) Cópia autenticada da Carteira de Identidade ou do respectivo Conselho de Classe;

d) Cópia autenticada do Diploma ou Certificado de conclusão do curso;

e) Cópia autenticada do Título de Especialização (se for especialista);

f) Cópia autenticada de Certificado de Reservista;

g) Cópia autenticada de Título Eleitor;

h) Comprovante de Votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral;

i) Cartão PIS ou PASEP;

j) Certidão Negativa de Débito com o respectivo Conselho de Classe (Estado de Goiás);

k) Certidão Negativa de Nada Consta de Processo com o respectivo Conselho de Classe (Estado de Goiás);

l) Foto 3 x 4 (01);

m) Cópia comprovante de residência;

n) Declaração de Autônomo (anexo IV do Edital);

o) Cópia de Certidão de Casamento, divorciado ou averbação quando não solteiro;

p) Declaração de Acumulação de Cargos com firma reconhecida do declarante (anexo V do Edital);

q) Declaração de Parentesco (anexo VI do Edital)

r) Certidão Negativa de débito com a Fazenda pública Federal (Site da Receita Federal), Estadual (Site da SEFAZ/GO) e Municipal (SAC do Município de Aparecida de Goiânia);

s) Cópia de Comprovante de Conta Corrente ou conta fácil da Caixa Econômica Federal.