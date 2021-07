Cidades Prefeitura de Aparecida de Goiânia avança vacinação para pessoas com 32 anos nesta quarta-feira (21) Município disponibilizará dois drive-thrus e seis postos de vacinação

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), divulgou nesta tarde pelas suas redes sociais que, a partir desta quarta-feira (21), o município avançará com a vacinação para pessoas com 32 anos ou mais. Conforme o prefeito, serão disponibilizados os dois drive-thrus para imunização - Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, que não precis...