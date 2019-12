Cidades Prefeitura de Aparecida assina contrato de empréstimo de US$ 35 milhões para obras Assinatura ocorrerá nesta quinta-feira (12) e verba será destinada para a execução do Programa de Reestruturação Viária da Bacia do Ribeirão Santo Antônio

O Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), assinará nesta quinta-feira (12) um contrato de empréstimo no valor de US$ 35 milhões com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A verba será destinada para a execução do Programa de Reestruturação Viária da Bacia do Ribeirão Santo Antônio, que cortará a cidade com eixos estruturantes d...