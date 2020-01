Cidades Prefeitura de Aparecida abre 300 vagas para Casamento Comunitário; veja como se inscrever As inscrições estão disponíveis até o preenchimento das vagas e podem ser feitas na sede da Secretaria de Assistência Social do município

A Prefeitura de Aparecida está com 300 vagas abertas para os casais que pretendem oficializar a união matrimonial por meio do Casamento Comunitário. O programa garante aos noivos a certidão de casamento sem custo. O evento é promovido pela Secretaria de Assistência Social do município e já está na sua 5ª edição. As inscrições que estão disponíveis até o preenchimento das va...