Cidades Prefeitura de Anicuns faz carreata para alertar moradores sobre a gravidade da Covid-19; veja vídeo “Ou vocês acordam para a realidade, ou teremos uma coisa muito mais séria”, desabafa o Secretário de Saúde do município ao POPULAR

Na última segunda-feira (1º), a prefeitura de Anicuns, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma carreata pelas principais ruas da cidade com ambulâncias, viaturas da Polícia Militar (PM) e um carro de som para alertar sobre o avanço da Covid-19. Éder Rodrigues Machado, Secretário de Saúde do município, falou com o POPULAR sobre a ação: “É uma...