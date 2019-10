Cidades Prefeitura de Anápolis abre inscrições para Fundo Municipal de Cultura Neste ano serão destinados R$ 750 mil em verbas para fomentar a produção cultural do município; cadastro é gratuito e pode ser realizado até 12 de novembro

Estão abertas as inscrições para o Fundo Municipal de Cultura (FMC) de Anápolis. Até o dia 12 de novembro, os interessados podem enviar seus projetos voltados para as artes visuais, audiovisual, dança, literatura, teatro, circo, artes integradas, música, cultura de rua, cultura popular, patrimônio e/ou artesanato. As iniciativas selecionadas receberão de R$ 30 mil a R...