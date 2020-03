A prefeitura de Anápolis divulgou nesta quinta-feira (19) que abriu um credenciamento, em caráter emergencial, para a contratação de profissionais da saúde. O intuito é reforçar a assistência no combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Serão contratados médicos, enfermeiros, biomédicos e técnicos de enfermagem em regime de plantão. O edital está disponível no site da prefeitura e terá validade de um ano, com prorrogação de igual período.

As inscrições podem ser feitas em uma estrutura ao ar livre montada no saguão do Centro Administrativo das 8h às 18h, desta quinta-feira e desta sexta-feira (20). O número de convocações ocorrerão de acordo com a demanda da cidade.

Restrição

A prefeitura da cidade restringiu também o acesso dos cidadãos aos supermercados e farmácias da cidade. De acordo com um novo decreto publicado nesta quarta-feira (18), ficou limitada a entrada de apenas um representante de cada família aos estabelecimentos, a fim de evitar aglomerações.

Além disso, nas filas de espera para acessar os locais, as pessoas deverão respeitar a distância de 1,5 metros entre cada cidadão. Anápolis já tem dois casos confirmados da doença. No último boletim divulgado pela cidade, nesta quarta-feira, havia ainda 22 casos casos suspeitos e outros 10 descartados.