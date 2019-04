Vida Urbana Prefeitura dá início à revitalização da Rua do Lazer no Centro de Goiânia Objetivo é a revitalização urbanística e paisagística da região que engloba o traçado histórico da capita

Começaram, nesta segunda-feira (15), as obras de revitalização da Rua do Lazer, a Rua 8, no Centro de Goiânia. A obra será realizada pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh) e faz arte de um projeto elaborado pelo município intitulado ReViva Goiânia. O objetivo é a revitalização urbanística e paisagística da r...