Cidades Prefeitura convoca fila de espera da Feira Hippie e da Madrugada para atualização do cadastro Os interessados deverão comparecer até o dia 30 de setembro a uma das unidades do Atende Fácil da Prefeitura para realizar a confirmação

Os interessados em obter vagas na Feira Hippie e da Madrugada, em Goiânia, deverão comparecer até o dia 30 de setembro a uma das unidades do Atende Fácil da Prefeitura para realizar a confirmação na lista de espera. O atendimento terá início no dia 23 desse mês mediante agendamento prévio. Os interessados com solicitações de vagas por meio de processos/protocolos a part...