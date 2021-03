Nesta sexta-feira (19), a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural iniciou a abertura de novas covas no Cemitério Municipal de Caldas Novas em meio à pandemia. Segundo a assessoria de imprensa, a medida é preventiva e não há escassez no momento. "A Prefeitura de Caldas Novas reitera que o objetivo do governo não é causar pânico e amedrontar, mas sim conscientizar toda a população de que o único inimigo em questão é o vírus", disse em comunicado enviado à imprensa.

Segundo a Prefeitura, os leitos de Unidades de Tratamentos Intensivo (UTI) exclusivos para tratamento de pessoas contaminadas pelo coronavírus na rede pública de saúde estão com 100% de ocupação e a rede privada tem 81% dos leitos ocupados nesta sexta na cidade.

Os dados mais recentes sobre a Covid-19, dessa quinta-feira (18), mostram que 5.687 casos de infecção foram confirmados e 111 pessoas morreram em decorrência da doença em Caldas Novas.

A abertura de novas covas ocorre no mesmo dia da morte do secretário de Obras de Caldas Novas, Clécio Guimarães, de aos 52 anos, vítima de Covid-19. O secretário, que era engenheiro civil por formação e servidor do município do sul goiano, estava internado em uma UTI do Hospital Nossa Senhora Aparecida.

Em razão da morte, a Prefeitura de Caldas Novas decretou luto de três dias na cidade. Clécio deixa a esposa e três filhos.