Cidades Prefeitura altera posto de vacinação contra Covid-19 em Goiânia Idosos a partir de 61 anos poderão receber a primeira dose da vacina dentro de seus carros apenas no estacionamento do Estádio Serra Dourada e no Shopping Passeio das Águas. O drive-thru que funcionava na Área I da PUC foi convertido para a modalidade que atende pedestres

O drive-thru que funcionava na Área I da PUC, no Setor Leste Universitário, para vacinação contra a Covid-19 foi convertido para a modalidade que atende pedestres. Agora, os idosos a partir de 61 anos poderão receber a primeira dose da vacina dentro de seus carros apenas no estacionamento do Estádio Serra Dourada e no Shopping Passeio das Águas. A prefeitura reforç...