Cidades Prefeitura aguarda decisão do governador para elaborar decreto em Goiânia Gabinete de crise da capital já decidiu por tornar obrigatório escalonamento do horário de abertura de empresas e espera posicionamento estadual

As decisões tomadas pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) a respeito do endurecimento das regras de isolamento social para o combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) serão acatadas integralmente pelo Paço Municipal. Caiado se reuniu com prefeitos, incluindo o da capital, Iris Rezende (MDB), na manhã desta segunda-feira (11) para falar sobre novo decreto estadua...