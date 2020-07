Cidades Prefeitura acaba com festas em Aparecida de Goiânia e multa pessoas que estavam sem máscara Aglomerações estão proibidas por conta da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). Quem for flagrado sem máscara deverá pagar R$ 106

Atualizada às 15h11 Denominada ‘Clandestina 100 limite’, com entrada grátis para mulheres e ingressos a R$ 10 para homens, uma festa foi encerrada na madrugada deste sábado (4), em Aparecida de Goiânia, após fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) da cidade. O evento estava sendo ocorrendo no Setor Marista Sul e contava com dezenas d...