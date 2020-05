Cidades Prefeitura abre cadastro para pagamento a produtores rurais por serviços ambientais em Rio Verde O prazo para cadastro vai até 15 de maio e após ser aprovado, o processo de pagamento deve ser semestral correspondente as medidas executadas na propriedade rural podendo ser parcial ou total

A Prefeitura de Rio Verde publicou nesta segunda-feira (4) o edital para cadastramento do pagamento por serviços ambientais a produtores rurais que estão na bacia hidrográfica do Ribeirão Abóbora, Córrego Marimbondo e Ribeirão Lage. O prazo para cadastro no programa vai até 15 de maio. (Veja edital). Os produtores rurais podem participar desde que tenham práti...