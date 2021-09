Cidades Prefeitos têm dúvida sobre uso do Fundeb para salários, e MEC não sabe a resposta O novo formato do fundo definiu que 70% da verba recebida por municípios e estados deve ser usada com pagamentos de "profissionais da educação" em exercício

As regras do novo Fundeb, definidas em 2020, causam até agora dúvidas em prefeituras e estados. Os gestores não sabem quais servidores podem ser pagos com recursos do principal mecanismo de financiamento da educação. O MEC (Ministério da Educação) do governo Jair Bolsonaro, que teve atuação tímida na renovação do fundo, também não tomou a dianteira para resolv...