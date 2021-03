Cidades Prefeitos se posicionam a favor de paralisação do transporte coletivo Decisão foi tomada na manhã deste sábado (6). Governador Ronaldo Caiado (DEM) deverá ser consultado para tomada de decisão. Outra reunião ocorrerá durante a tarde

A maioria dos prefeitos da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) se posicionaram a favor da paralisação do transporte público na tentativa de conter a disseminação do coronavírus (Sars-CoV-2) durante uma reunião com técnicos da Saúde na manhã deste sábado (6). Um novo encontro deverá ocorrer durante a tarde deste sábado e o governador Ronaldo Caiado (DEM) deverá s...