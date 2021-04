Cidades Prefeitos de Goiás relatam situação de desespero por Covid-19 em março No pior mês da pandemia no Estado, 80 cidades registraram taxa de óbitos por mil habitantes acima da média estadual. 32 tiveram mais mortes que o total até então

Dificuldades para regular pacientes, prestação de atendimento improvisado, pacientes internados em corredores de hospitais, aumento exorbitante de gastos como medicações e oxigênio e crescimento do número de mortos. Essa foi a realidade de grande parte dos municípios goianos durante o mês de março deste ano, o pior desde a chegada da pandemia do coronavírus no Estado. ...