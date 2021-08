Cidades Prefeitos da Grande Goiânia cobram participação em estudo sobre preço do transporte coletivo Estudos iniciais sobre a possibilidade de alteração no modelo de cobrança estão sendo conduzidos sem a maioria dos gestores

A análise sobre o novo modelo de cobrança do transporte coletivo da Grande Goiânia ainda não incluiu as visões dos prefeitos de cidades vizinhas da capital. O estudo passou a incluir a proposta do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) para que o sistema adote tarifas diferenciadas dependendo da distância percorrida pelos usuários. Temendo que a ideia a ser apresentada...