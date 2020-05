Cidades Prefeitos alegam leitos vagos para flexibilizar medidas em Goiás Responsáveis por afrouxar as medidas de restrição para o combate ao coronavírus, gestores de grandes cidades justificam medidas pela baixa ocupação nos hospitais dedicados a Covid-19, testes e maior fiscalização

Apesar da queda do índice de isolamento social em Goiás, diversas cidades optaram pela flexibilização das atividades econômicas desde o fim de abril. Mesmo municípios com alto número de casos absolutos de novo coronavírus, como Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Itumbiara e Valparaíso de Goiás, relaxaram nas regras e querem mantê-las dessa maneira. As administraçõ...