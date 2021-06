Cidades Prefeito Rogério recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Gestor estava acompanhado do secretário de saúde, Durval Pedroso, quando recebeu o imunizante

Atualizada às 11h26. O prefeito Rogério Cruz (Republicanos), de 54 anos, recebeu na manhã desta quinta-feira (10) a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O imunizante foi aplicado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América. O gestor estava acompanhado do secretário de saúde, Durval Pedroso, no momento da vacinação. &nb...