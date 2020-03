O tráfego na região da Praça do Cruzeiro - Ruas 86, 87, 88, 89 e 90 - está liberado a partir desta sexta-feira (27). O prefeito Iris Rezende vistoriou o local, que teve o serviço de obras do BRT Norte-Sul concluído, assim como a sinalização de trânsito.

"Estamos abrindo o trânsito na Praça do Cruzeiro, o que vai minimizar e muito, aquele sacrifício da população de ficar procurando saídas. A partir de agora, está livre para o trânsito normal daqui (Praça do Cruzeiro) até o extremo do setor Pedro Ludovico", afirmou Iris Rezende, prefeito de Goiânia.

As obras na região foram iniciadas no dia 23 de outubro de 2019 e, após paralisação devido as festas de final de ano, foram retomadas no dia 11 de fevereiro de 2020. Foi construído o corredor em concreto para o BRT, pavimento flexível em CBUQ (destinado aos demais veículos) e uma galeria de águas pluviais para melhorar a drenagem no local. Além disso, s meios-fios foram reconstruídos e foram implantadas calçadas acessíveis. Existe ainda a promessa de revitalizar a iluminação pública, com a substituição das lâmpadas de sódio por luminárias em led.

As obras das duas estações de embarque e desembarque de passageiros, uma de cada lado da Praça, já foram iniciadas. Elas seguem o mesmo estilo das que foram aprovadas pelo Iphan para a Praça Cívica, com estruturas mais leves e vidro transparente, permitindo a visualização dos bens tombados. Cada plataforma ocupará um espaço no passeio de 3,5 m de largura. As plataformas deverão ser concluídas junto com toda a obra do BRT, no próximo mês de outubro.

"Durante esses três anos que assumimos a prefeitura, nos preparamos, inclusive financeiramente, para terminar todas as obras que estavam iniciadas e paralisadas por falta de pagamento. Vai mudar muito a vida do goianiense. Ao mesmo tempo, além do conforto, vai mostrar a respeitabilidade do poder público para com o contribuinte, para com o povo. Vamos deixar todas as obras concluídas no decorrer deste ano, se Deus quiser", projetou Iris Rezende.

Outras obras

Com a conclusão na região da Praça do Cruzeiro, os trabalhos aumentarão na rua 84, até a Praça Cívica. O prazo estimado para conclusão das obras é de 60 dias úteis. Inicialmente, será fechada apenas a circulação para os ônibus - assim como foi feito durante a construção da trincheira da rua 90 - enquanto a pavimentação de concreto do corretor é executada. Na etapa seguinte, será feita a pista para os demais veículos, com promessa de requalificação total da via, envolvendo paisagismo e iluminação.

Já as obras na Avenida Goiás - entre a Avenida Anhanguera e a rua 1 - também seguem sendo executadas. No momento, estão sendo feitos os pavimentos de concreto (do BRT) e flexível (dos demais veículos), com previsão de conclusão e liberação de tráfego no trecho até o dia 3 de abril. A partir do dia 6 de abril, está previsto o início de serviço no outro lado da Avenida, a partir da Avenida Independência.