Cidades Prefeito Iris Rezende entrega oficialmente à Câmara Municipal projeto de revisão do Plano Diretor Na ocasião, serão entregues ainda os relatórios e estudos que basearam o documento realizados por técnicos da administração municipal

O prefeito Iris Rezende entrega oficialmente nesta quarta-feira (10), ao presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia, o projeto de lei que prevê a revisão do Plano Diretor da capital. A solenidade será às 16 horas, no salão nobre do Paço Municipal. Na ocasião, serão entregues ainda os relatórios e estudos que basearam o documento realizados por técnicos da administração m...