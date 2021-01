Cidades Prefeito em exercício de Goiânia visita obras em andamento nesta quarta-feira (6) No complexo da Jamel Cecílio, Cruz afirmou que as obras não serão interrompidas conforme foi prometido por Maguito Vilela

Atualizada às 11h16. O prefeito em exercício de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos), e o secretário de infraestrutura da capital, Luiz Bittencourt, visitaram, na manhã desta quarta-feira (6), as obras em andamento no município. No complexo da Jamel Cecílio, Cruz afirmou que as obras não serão interrompidas conforme foi prometido por Maguito Vilela. “A sequência ...