Em um de seus primeiros atos, ainda no dia 1º de janeiro, o prefeito eleito de Minaçu, Carlos Alberto Lereia (PSDB), resolveu expulsar pessoalmente os gestores e funcionários da Organização Social (OS) que é responsável pela administração do Hospital Municipal Dr. Edinaldo Barboza Machado, situado no centro da cidade do Norte goiano.

Apesar da OS ter assinado um contrato em 2020 com a Prefeitura de Minaçu, que previa a gestão da unidade de saúde por 4 anos, Lereia alegou que, por ter sido eleito como o novo gestor da cidade, teria autoridade e poder para rescindir o documento. Os gestores ainda tentaram negociar com o prefeito, mas acabaram sendo expulsos do local.

Ao POPULAR, Carlos Alberto Lereia afirmou que tomou tal decisão devido a uma má gestão da OS. “Não tem especialista médico, pediatra, cardiologista e teste de Covid-19. Estamos desperdiçando dinheiro público, é um assalto a mão armada”, disse o gestor municipal, que também revelou o valor de R$ 1 milhão e 100 mil mensais pagos para a organização.

Ainda segundo Lereia, o município de Minaçu conta atualmente com quatro médicos concursados, 69 técnicos de enfermagem, 14 enfermeiros padrão e 96 agentes de saúde.

Após o incidente, um pedido liminar feito pelos gestores da organização foi acatado na última terça-feira (5) pela juíza plantonista Luciana Oliveira de Almeida, da Comarca de Porangatu, ordenando o restabelecimento das atividades no Hospital.

De acordo com o documento, que alega indícios de ilegalidade na expulsão da OS, o prefeito tinha 24 horas para restabelecer o contrato com a Organização, sob pena de multa diária no valor de R$ 100 mil, podendo chegar ao limite de R$ 1 milhão. O prefeito disse que já está recorrendo e que irá apresentar um relatório sobre a má gestão da unidade de saúde.

A reportagem tentou contato com Organização Social responsável pela administração do Hospital Municipal Dr. Edinaldo Barboza Machado, mas não obteve resposta até o fechamento da nota. O espaço segue aberto para manifestação.