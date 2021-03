Cidades Prefeito denuncia queda de energia em hospital com pacientes graves de Covid. OS rebate Em vídeo, Carlos Alberto Lereia afirma que quedas de energia são constantes na unidade e gerador não foi arrumado. Já executivo da Organização Social diz que equipamento está com a manutenção em dia

Em um vídeo que está circulando pelas redes sociais, o prefeito de Minaçu, Carlos Alberto Lereia (PSDB), faz duras críticas à Organização Social (OS) Instituto Alcance, que gere o Hospital Municipal Dr. Edinaldo Barboza Machado, unidade pública do município do Norte Goiano. No início do vídeo, Lereia se solidariza com familiares por dois óbitos ocorridos na unidad...