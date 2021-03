com informações são da CBN Goiânia

O prefeito de Uruaçu, Valmir Pedro (PSDB), testou positivo para a Covid-19. O exame foi realizado na última sexta-feira (27). A primeira-dama, Anne Lígia, também está com a doença. Segundo a assessoria da prefeitura, os dois estão com sintomas leves e sem sinais de comprometimento pulmonar. Eles cumprem isolamento em casa com acompanhamento médico.

Boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira (2) informa que o município possui 2.122 casos confirmados, sendo que 1.821 se recuperaram. No momento, de acordo com os dados, há 265 casos ativos, sendo 13 hospitalizados. Uruaçu já registrou 36 óbitos e três estão em investigação.