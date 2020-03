Cidades Prefeito de Rio Verde suspende aulas presenciais em todos os níveis educacionais Cidade é a segunda de Goiás com mais casos confirmados de coronavírus (7), ficando atrás apenas de Goiânia (39)

Por meio de decreto, divulgado nesta terça-feira (31), o prefeito de Rio Verde, Paulo Faria do Vale, determinou a suspensão até o dia 30 de abril das aulas presenciais em todos os níveis educacionais no município tanto da república como da particular, que podem ministrar aulas e repassar matéria por outros meios, como os eletrônicos. O ensino superior, contudo, continuará c...