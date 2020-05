Cidades Prefeito de Rio Verde explica baixo índice de isolamento: a indústria de alimentos não parou Paulo do Vale também disse que a busca pelo auxílio emergencial e o Dia das Mães colaboraram para essa queda

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), disse, em live nesta terça-feira (12), que a baixa taxa de isolamento no município se deve ao fato de que a maior parte da população trabalha na indústria alimentícia. “E a produção de alimentos não pode parar, por isso a movimentação de pessoas na cidade é mais acentuada no que no resto do Estado”, disse. “Nós tivemo...