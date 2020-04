Cidades Prefeito de Rio Verde decreta ponto facultativo na quinta-feira (9) Conforme o documento, a determinação não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço

O prefeito de Rio Verde, Paulo Faria do Vale, decretou ponto facultativo para as repartições públicas do município nesta quinta-feira (9), véspera do feriado da Sexta-feira Santa. O decreto nº 839 foi divulgado nesta terça-feira (7). Ainda conforme o documento, setores indispensáveis em razão do interesse público, como unidades de saúde e de policiamento, não se...